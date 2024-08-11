Masih Susah Nabung? Simak Tips Ini

JAKARTA – Penting untuk memahami mengelola keuangan pribadi secara baik, agar hasil tabunganmu tidak menipis. Kebanyakan orang akan sangat frustrasi dan menyerah karena menabung tapi hasil dari menabung tersebut tidak sesuai dengan harapan.

Menabung memang terdengar mudah namun kerap sulit dilakukan. Ada beberapa cara menabung yang bisa dicoba.

Yang pertaman, tujuan menabung dengan jelas. Karena kalau menabung dengan tujuan yang tidak jelas, dampaknya adalah tabungan tidak akan bertambah dan akan berkurang.

"Aku paling suka pakai konsep pembagian rekening Living-Saving-Playing, karena memastikan semua pos pengeluaran, tabungan, dan investasi pasti terpenuhi," tutur Prita, dalam Instagram Perencana Keuangan @pritaghozie, Minggu (11/8/2024).

Kemudian hal penting kedua dalam menabung adalah tidak melewatkan dana darurat. Sebab tanpa dana darurat, tabungan bisa terpakai suatu saat dan ini bisa merusak rencana tabunganmu.