Sederet Bonus untuk Atlet Peraih Medali Olimpiade, Ada Hadiah Restoran Bakso

JAKARTA - Sederet bonus untuk para atlet peraih medali olimpiade yang disiapkan oleh negara. Masing-masing negara memiliki bonus bagi atlet peraih medali olimpiade.

Di Indondesia, Apriyani Rahayu dan Greysia Polii, yang memenangkan medali emas ganda putri bulu tangkis di Tokyo tiga tahun lalu dijanjikan hadiah mulai dari rumah baru dari pengembang properti hingga restoran bakso dari influencer media sosial.

Apriyani juga dijanjikan insentif berupa lima ekor sapi, sebidang tanah, dan sebuah rumah oleh bupati kampung halamannya di Sulawesi Tenggara, menurut kantor berita Antara.

Laporan lain mengatakan PT Pegadaian berjanji untuk memberi pasangan itu tiga kilogram emas. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan mereka dapat menikmati liburan gratis di lima destinasi wisata utama negara itu.

Sementara itu di Korea Selatan, atlet yang meraih medali Olimpiade, mendapat bonus "bebas wajib militer" (wamil) selama 18 bulan. Wamil merupakan kewajiban bagi setiap pria Korea Selatan yang berbadan sehat pada usia 28 tahun.

Demikian pula bagi peraih medali emas Asian Games. Bintang sepak bola Korea Selatan, Son Heung-min meraih medali tersebut pada 2018 di Jakarta dan terhindar dari kewajibannya mengenakan seragam tempur.

Enam atlet panahan negara itu meraih empat dari lima medali emas di Olimpiade Tokyo. Keenam atlet tersebut dianugerahi mobil oleh Hyundai, yang mensponsori tim tersebut, demikian dilansir dari VOA.