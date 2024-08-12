Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Bikin Industri Peternakan Bergeliat

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:49 WIB
Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Bikin Industri Peternakan Bergeliat
Industri Peternakan Sambut Program Makan Begizi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Industri perunggasan mengungkapkan satu dekade kelam bisnis perunggasan, khususnya peternak yang bergerak di bidang budidaya broiler.

“Problem oversupply yang selama ini terjadi seakan tidak berujung, sehingga banyak menenggelamkan usaha peternak broiler,” ujar Ketua Umum Pinsar Singgih Januratmoko, Senin (12/8/2024).

Tidak hanya itu, permintaan atau konsumsi daging ayam masyarakat tumbuh jauh di bawah kemampuan produksi ayam broiler.

Meski demikian, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia meyakini bisnis tahun ini menggeliat kembali, bertepatan dengan masa pergantian dari pemerintahan baru yang mengusung program minum susu dan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dari SD hingga SMA.

Berkaitan program makan bergizi gratis, diperkirakan ada sekitar 82 juta orang mulai dari usia PAUD, SD, SMP, SMA hingga lansia yang akan menerima program pemerintah tersebut.

“Mengantisipasi kebutuhan pangan seperti beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, dan susu kami berkooodinasi dengan semua pihak. Tentu, kami akan mengedepankan para peternak agar mendapatkan harga yang baik,” jelasnya.

Anggota Dewan Pembina Muladno mengatakan terdapat peluang bagi peternak mandiri dengan adanya program pemerintah makan bergizi gratis. PINSAR berkomitmen untuk ikut menyukseskan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
