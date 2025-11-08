Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Indonesia Bangun Peternakan Ayam Rp20 Triliun di 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |10:30 WIB
Indonesia Bangun Peternakan Ayam Rp20 Triliun di 2026
Indonesia Bangun Peternakan Ayam Rp20 Triliun di 2026 (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan membangun peternakan ayam dengan anggaran Rp20 triliun pada 2026.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, pembangunan peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

"Akan dibangun peternakan ayam pedaging, dan petelur (yang) terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp20 triliun, kita akan buat di seluruh Indonesia," katanya setelah Rapat Finalisasi Program Hilirisasi Perkebunan dan Industri bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat 7 November 2025.

Dia mengatakan langkah besar itu menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendukung program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto demi memperbaiki gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Mentan menambahkan pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam dan telur.

"Kita (akan) mensuplai (program MBG), jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang," ujarnya.

Menurut dia, investasi besar itu merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementerian Pertanian dan Danantara yang turut mengambil peran dalam pendanaan dan pelaksanaan program tersebut.

"Pendanaan dari Danantara, akan dibangun di seluruh Indonesia yang kekurangan, shortage, untuk daging ayam dan telur," katanya.

 

