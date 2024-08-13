Jelang HUT RI, 13 Desa di Kabupaten Sintang Kini Terang dengan Listrik PLN

Petugas PLN bergotong royong dalam membangun jaringan listrik untuk menerangi desa-desa di Sintang, Kalimantan Barat. (Foto: dok PLN)

SINTANG - Sebanyak 2.767 warga di 13 desa di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat kini tersenyum bahagia. Sebab, PT PLN (Persero) berhasil mengalirkan listrik di wilayah tersebut. Hadirnya listrik ini menjadi kado bagi warga Sintang menjelang Kemerdekaan RI ke-79 sekaligus wujud kehadiran negara lewat bantuan penyertaan modal negara (PMN) melalui PLN.

Kepala Desa Gandis, Kabupaten Sintang Martono mengungkapkan apresiasinya kepada PLN yang telah berjuang tanpa lelah sehingga dapat mengalirkan listrik andal ke wilayahnya. Ia berharap, kehadiran listrik dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

“Diharapkan dengan adanya akses listrik yang memadai ini, tak hanya memenuhi kebutuhan energi masyarakat desa, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan perputaran ekonomi daerah,” kata Martono.

Aloy, salah satu warga, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan rasa syukurnya atas pembangunan jaringan listrik di desanya.

“Kurang lebih 36 tahun kami impikan listrik, akhirnya sekarang listrik di desa kami dibangun, terima kasih bantuan dari semua pihak terutama PLN dalam pembangunan listrik desa kami," katanya.

Kabupaten Sintang dapat menikmati hiburan di televisi sejak listrik hadir di desa mereka. (Foto: dok PLN)