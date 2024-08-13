Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah di Negara Lain Juga Ada Bansos seperti di Indonesia?

Muhammad Raihan , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:04 WIB
Apakah di Negara Lain Juga Ada Bansos seperti di Indonesia?
Apakah negara lain ada bansos seperti Indonesia (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Apakah di negara lain juga ada bansos seperti di Indonesia? Program bansos Indonesia sendiri serupa dengan banyak negara lain di seluruh dunia.

Program biasanya ditujukan untuk membantu kelompok yang rentan di masyarakat, seperti orang miskin, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, atau keluarga yang memiliki anak. Di bawah ini adalah beberapa contoh program bantuan sosial yang ada di negara lain:

1. Amerika Serikat (AS)

Di Amerika Serikat, Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), yang memberikan kupon makanan kepada individu dan keluarga berpenghasilan rendah, adalah program bantuan sosial utama. Ada juga Temporary Assistance for Needy Families (TANF), yang memberikan bantuan keuangan jangka pendek kepada keluarga yang membutuhkan.

Menteri koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menyatakan, "AS memberi bantuan food stem 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan Rp17 juta dan juga perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem Rp835 triliun."

2. India

Keluarga berpenghasilan rendah akan menerima subsidi untuk bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan gula melalui Sistem Distribusi Publik (PDS). Selain itu, ada program Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), yang dimana pekerjaan di bawah MGNREGA akan menerima gaji harian yang bervariasi dari negara bagian ke negara bagian, tetapi biasanya berkisar antara INR 200 hingga INR 350 per hari, atau sekitar USD 2,5 hingga USD 4,5 per hari.

Setiap rumah tangga berhak mendapatkan hingga 100 hari kerja setiap tahun. Ini berarti bahwa total bantuan tahunan dapat mencapai sekitar INR 20,000 hingga 35,000, atau sekitar USD 250 hingga 450.

