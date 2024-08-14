Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Menguat pada Level 7.400

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |07:22 WIB
IHSG Berpotensi Menguat pada Level 7.400
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi dalam kecenderungan menguat di kisaran 7.244 – 7.400 sepanjang perdagangan pada hari ini, Rabu (14/8/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto menyatakan, IHSG membentuk pola inverted head dan shoulders dengan neckline pada 7358.

"Sejauh ini pola masih belum terkonfirmasi, namun jika bisa terkonfirmasi, maka sisa 5 bulan menuju akhir tahun 2024 ini, IHSG bisa membentuk all time high baru. Indikator MACD membentuk bullish divergence memperjelas potensi penguatan lanjutan," tulis William dalam analisisnya.

Adapun perdagangan hari sebelumnya: Pola inverted head & shoulders IHSG sudah hampir terkonfirmasi, hanya beda 1 poin dari resistance yang disampaikan pada 7358.

"Jika harus breakout baru terkonfirmasi maka penguatan hari ini sudah bisa dikatakan cukup untuk mengatakan bahwa pola ini terkonfirmasi," ujar dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3185028/ihsg_ditutup_melemah-qR0H_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah di 8.414 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184973/ihsg_sesi_i-x6qD_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184500/ihsg_sesi_i-dCT3_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement