IHSG Berpotensi Menguat pada Level 7.400

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi dalam kecenderungan menguat di kisaran 7.244 – 7.400 sepanjang perdagangan pada hari ini, Rabu (14/8/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto menyatakan, IHSG membentuk pola inverted head dan shoulders dengan neckline pada 7358.

"Sejauh ini pola masih belum terkonfirmasi, namun jika bisa terkonfirmasi, maka sisa 5 bulan menuju akhir tahun 2024 ini, IHSG bisa membentuk all time high baru. Indikator MACD membentuk bullish divergence memperjelas potensi penguatan lanjutan," tulis William dalam analisisnya.

Adapun perdagangan hari sebelumnya: Pola inverted head & shoulders IHSG sudah hampir terkonfirmasi, hanya beda 1 poin dari resistance yang disampaikan pada 7358.

"Jika harus breakout baru terkonfirmasi maka penguatan hari ini sudah bisa dikatakan cukup untuk mengatakan bahwa pola ini terkonfirmasi," ujar dia.