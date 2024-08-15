Advertisement
MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat di Level 7.454

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |07:18 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat di Level 7.454
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi dalam kecenderungan menguat di kisaran 7.358 – 7.454 sepanjang perdagangan har ini Kamis (15/8/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, pola inverted head & shoulders IHSG sudah sepenuhnya terkonfirmasi, dan pergerakan tinggal sedikit lagi menuju all time high pada 7.454.

"Nilai transaksi kembali meningkat di level 10T mengindikasikan euforia pasar, dan net buy asing sangat mendukung dengan nilai hingga 874 miliar. Saham-saham big caps berpotensi kembali memimpin pasar," tulis William dalam analisisnya.

Secara teknikal, IHSG telah mengkonfirmasi pola inverted head & shoulders, arah pergerakan selanjutnya adalah menguji level all time high pada 7.454.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 79.40 poin (+1.08%) menuju 7436.03 pada perdagangan hari Rabu 14 Agustus 2024.

