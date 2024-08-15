Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Turun 0,44% ke 7.403 Usai Neraca Dagang Naik Tipis

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |12:26 WIB
IHSG Sesi I Turun 0,44% ke 7.403 Usai Neraca Dagang Naik Tipis
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,44% atau 32,84 poin ke level 7.403 pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini Kamis (15/8/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,33 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,02 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 605.185 kali. Adapun, sebanyak 282 saham harganya terkoreksi, 247 saham harganya naik dan 252 saham lainnya stagnan.

Hanya sektor siklikal dan sektor properti yang menguat dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,30 persen dan 0,39 persen. Sedangkan, sektor bahan baku turun 0,83 persen, sektor infrastruktur turun 0,74 persen, sektor energi turun 0,52 persen, sektor keuangan turun 043 persen, sektor non siklikal turun 0,38 persen, sektor kesehatan turun 0,21 persen, sektor teknologi turun 0,19 persen, sektor transportasi turun 0,18 persen dan sektor industri turun 0,13 persen.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,68 persen ke level 916, indeks IDX30 turun 0,66 persen ke level 463, indeks MNC36 naik 0,73 persen ke level 349, serta indeks JII turun 0,79 persen ke level 501.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) naik 21,11 persen ke Rp109, PT Acset Indonusa Tbk (ACST) naik 21,05 persen ke Rp138 dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) naik 16,46 persen ke Rp368.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185165/ihsg_sepekan-2Rqx_large.jpg
IHSG Sepekan Naik ke 8.414, Transaksi Harian Turun Rp21,37 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3185028/ihsg_ditutup_melemah-qR0H_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah di 8.414 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184973/ihsg_sesi_i-x6qD_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement