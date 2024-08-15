JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,44% atau 32,84 poin ke level 7.403 pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini Kamis (15/8/2024).
Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,33 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,02 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 605.185 kali. Adapun, sebanyak 282 saham harganya terkoreksi, 247 saham harganya naik dan 252 saham lainnya stagnan.
Hanya sektor siklikal dan sektor properti yang menguat dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,30 persen dan 0,39 persen. Sedangkan, sektor bahan baku turun 0,83 persen, sektor infrastruktur turun 0,74 persen, sektor energi turun 0,52 persen, sektor keuangan turun 043 persen, sektor non siklikal turun 0,38 persen, sektor kesehatan turun 0,21 persen, sektor teknologi turun 0,19 persen, sektor transportasi turun 0,18 persen dan sektor industri turun 0,13 persen.
Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,68 persen ke level 916, indeks IDX30 turun 0,66 persen ke level 463, indeks MNC36 naik 0,73 persen ke level 349, serta indeks JII turun 0,79 persen ke level 501.
Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) naik 21,11 persen ke Rp109, PT Acset Indonusa Tbk (ACST) naik 21,05 persen ke Rp138 dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) naik 16,46 persen ke Rp368.