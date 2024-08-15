Ini Penampakan Plaza Seremoni IKN Rp381,7 Miliar

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan pembangunan Plaza Seremoni di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun melalui APBN senilai Rp381,7 miliar.

Plaza Seremoni mulai dibangun sejak Desember 2020 dan telah selesai pada Desember 2023 dengan anggaran senilai Rp381,7 miliar.

Pembangunan konstruksinya di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya (Persero) dan Konsultan Manajemen Konstruksinya oleh PT Virama Karya (Persero) KSO PT Laras Sembada.

Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan dibangun di atas lahan 9,45 hektare yang berada di antara Istana Garuda dengan Taman Kusuma Bangsa dan sisi kanan kirinya kantor Kementerian Koordinator.

Di kawasan ini juga dilengkapi visitor center, retail dan galery, toilet dan service area, shared street, plaza timur dan barat, central promenade, forest trail dan forest walk, main amphiteater dan mini amphiteater.