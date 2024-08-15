50 Contoh Kelebihan dan Kekurangan Diri untuk Jawaban Interview Kerja

JAKARTA - Sebanyak 50 contoh kelebihan dan kekurangan diri untuk jawaban interview kerja. Dengan begitu, pelamar dapat lanjut ke tahap berikutnya dan berkemungkinan besar untuk mendapat pekerjaan impiannya.

Berikut adalah daftar contoh kelebihan dan kekurangan diri untuk jawaban interview HRD:.

- Kelebihan diri

Kelebihan diri perlu Anda perlihatkan saat mendapatkan jawaban interview kerja. Berikut kelebihan diri yang boleh diungkapkan:

1. Percaya Diri

Karakter percaya diri harus diperlihat saat Anda berhadapan dengan HRD. Hal ini bisa menambah poin plus untuk keterima dalam sebuah pekerjaan.

2. Fleksibel

Perusahaan sangat suka dengan pelamar yang dapat ditempatkan di posisi lain sesuai kebutuhan.

3. Memiliki jiwa pemimpin

Memiliki jiwa pemimpin menandakan pelamar dapat memimpin sebuah tim. Jawaban kelebihan diri ini sangat penting disebutkan terutama saat mendaftar di posisi manajerial atau sekelas supervisor.

4. Rapi

Rapi dalam hal ini adalah mampu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan senang karyawan yang rapi dan detail dalam bekerja sehingga penting untuk menyebutkan hal ini.

5.Kemampuan interpersonal yang baik

Memiliki kemampuan interpersonal yang baik menandakan jika pelamar dapat dengan mudah bergaul dengan rekan kerja barunya. Kelebihan diri ini sangat dibutuhkan perusahaan dari semua karyawannya.

6. Kemampuan penyelesaian masalah

Memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang baik dapat menjadi tanda jika pelamar dapat mengatasi persoalan di pekerjaan dengan cepat dan tepat. Ini sangat penting untuk menunjukan kapasitas pelamar dalam bekerja.

7. Senang berkolaborasi

Perusahaan sangat senang dengan karyawan yang suka berkolaborasi dengan orang lain. Dengan menyebutkan kelebihan diri ini saat interview HRD, maka sama saja pelamar menyebut jika dirinya bisa bekerja dengan siapapun.

8. Kreatif

Seseorang yang kreatif adalah sosok istimewa yang sangat dicari perusahaan. Pasalnya di era saat ini semua perusahaan membutuhkan karyawan kreatif yang dapat mengikuti perkembangan zaman.

9. Komunikasi yang baik

Dalam bekerja, setiap karyawan dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan rekan kerja dan juga atasan. Untuk itu, menjawab dapat berkomunikasi dengan baik sebagai salah satu kelebihan diri saat interview HRD sangat dianjurkan.

10. Jujur

Saat interview HRD, pelamar juga bisa menyebutkan jujur sebagai salah satu kelebihan dirinya. Jawaban ini akan membuat recruiter menilai jika dirimu adalah pribadi yang akan memberikan hasil kerja terbaik.