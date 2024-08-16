Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Menguat Didukung Data Penjualan Ritel

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |07:26 WIB
Wall Street Ditutup Menguat Didukung Data Penjualan Ritel
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup lebih tinggi pada perdagangan Kamis (15/8/2024) waktu setempat, dengan Nasdaq naik lebih dari 2% setelah data penjualan ritel AS bulan Juli mengisyaratkan belanja konsumen yang tangguh, meredakan kekhawatiran akan resesi yang akan segera terjadi di ekonomi terbesar di dunia.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 554,67 poin, atau 1,39 persen, menjadi 40.563,06. S&P 500 (.SPX) naik 88,01 poin, atau 1,61 persen, menjadi 5.543,22. Nasdaq Composite (.IXIC) naik 401,90 poin, atau 2,34 persen, menjadi 17.594,50.

Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 menguat, dipimpin oleh barang konsumsi diskresioner (.SPLRCD) dan teknologi informasi (.SPLRCT).

Penjualan ritel meningkat 1,0 persen setelah penurunan 0,2 persen yang direvisi turun pada bulan Juni, meredakan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi yang tajam yang dipicu oleh lonjakan angka pengangguran minggu lalu.

Perusahaan ritel terkemuka Walmart (WMT.N) naik 6,58 persen setelah menaikkan perkiraan laba tahunannya untuk kedua kalinya tahun ini karena warga Amerika berbondong-bondong ke tokonya untuk membeli kebutuhan pokok yang murah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
