5 Fakta Menlu Retno Kembali ke Rumah Depok Usai 12 Tahun Tak Pulang

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhirnya pulang ke rumahnya di Depok. Setelah 12 tahun tidak pulang ke rumah keluarganya di Depok, Retno Marsudi akhirnya kembali berkumpul dengan keluarga besarnya. Kabar gembira ini disampaikan melalui unggahan di media sosial pribadinya.

"Sudah 12 tahun tidak pulang bareng ke rumah kami di Depok," tulis Retno Marsudi dalam unggahan instagramnya yang mendapat banyak respons positif dari para pengikutnya.

BACA JUGA: Menilik Rumah Menlu Retno Marsudi di Depok

Namun baru-baru ini, Retno bertolak ke Depok sembari bernostalgia di kediaman pribadinya. Tak sendirian, ia turut membawa sang suami, buah hati, sekaligus cucunya.

Berikut Fakta Retno Marsudi Kembali ke Rumah Depok setelah 12 Tahun Tidak Pulang yang Okezone rangkum dari beberapa sumber, Sabtu (17/8/2024).

1.Menlu Pulang ke Rumah Depok

Retno menceritakan ini sudah direcanakan bersama anak dan cucunya untuk kembali ke rumah di Depok. Meski, kata Retno, para menantu ada yang tidak bisa karena sedang ada pekerjaan yang harus dilakukan.

"Hari ini (10/8/2024), kami janjian dengan anak-anak dan cucu-cucu untuk pulang ke rumah Depok," ujarnya.

Kepulangan Retno Marsudi ke Depok setelah sekian lama disibukkan oleh tugas-tugas negara tentu menjadi momen yang sangat berharga bagi dirinya dan keluarga. Banyak pihak yang ikut merayakan dan memberikan ucapan selamat atas kesempatan berkumpulnya keluarga besar ini.