HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerimaan Negara Dipatok Rp2.996 Triliun di 2025, Ini Tantangan Prabowo

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |20:01 WIB
Penerimaan Negara Dipatok Rp2.996 Triliun di 2025, Ini Tantangan Prabowo
Penerimaan Negara di 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut banyak tantangan yang tidak muda dan berdampak pada penerimaan negara sepanjang 2025 atau awal kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Adapun, penerimaan negara di tahun depan ditargetkan mencapai Rp 2.996,9 triliun. Proyeksi ini sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya perihal RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Researcher, Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef, Dhenny Yuartha mengatakan, transisi kepemimpinan memiliki beberapa tantangan, seperti sumber pendapatan jangka pendek. Menurutnya, Indonesia saat ini masih tergantung pada sumber pendapatan jangka pendek.

“Transisi kepemimpinan ke depan itu memiliki beberapa tantangan ya, yang saya capture. Pertama urgensi lepas dari sumber pendapatan jangka pendek, nah ini penting untuk melihat dan menoleh ke belakang lagi biasanya terkait secara historis sampai saat ini kita masih tergantung pada sumber-sumber pendapatan jangka pendek,” ujar Dhenny dalam diskusi Publik Indef, Minggu (18/8/2024).

Lalu, pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di era kepemimpinan Prabowo-Gibran, yang telah masuk ke dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Dalam dokumen rancangan awal RKP 2025, BPN akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan, tujuannya pembentukan lembaga sebagai untuk mendongkrak rasio penerimaan perpajakan (tax ratio).

Halaman:
1 2
