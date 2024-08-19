4 Fakta Bansos 2025 Masih Ada, Anggarannya Rp504 Triliun

, Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |04:12 WIB

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menyiapkan anggaran bansos dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial Rp504,7 triliun.

Berikut ini fakta-fakta seputar bansos 2025 yang telah rangkum Okezone, Senin (19/8/2024):

1. Anggaran Rp504,7 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menyiapkan anggaran bansos dalam RAPBN 2025. Anggaran bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial Rp504,7 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun," kata Jokowi saat membacakan RAPBN 2025 beserta nota keuangannya, Jakarta.