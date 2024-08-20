Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran PUPR Turun Jadi Rp75,6 Triliun di 2025, Menteri Basuki Prioritaskan Program Prabowo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |15:26 WIB
Anggaran PUPR Turun Jadi Rp75,6 Triliun di 2025, Menteri Basuki Prioritaskan Program Prabowo
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Anggaran PUPR Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberi penjelasan terkait pagu anggaran indikatif Kementeriannya yang dipangkas hingga Rp75,63 triliun pada tahun 2025 mendatang. Angka ini turun drastis jika dibandingkan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 sebesar Rp146,98 triliun.

Menurut Basuki penurunan Pagu anggaran tersebut menurutnya hal yang biasa dalam transisi pemerintahan. Basuki mengingat pagu anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2015 lalu atau tahun pertama Presiden Jokowi menjabat juga hanya Rp75 triliun.

Basuki mengatakan penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sengaja dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan program prioritasnya.

"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan buka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal kepada Presiden terpilih untuk mengalokasikan," kata Basuki saat ditemui di Kantornya, Selasa (20/8/2024).

Basuki mengatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 tersebut masih berupa pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran tersebut bisa ditambah, tergantung arah program presiden terpilih Prabowo - Gibran.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
