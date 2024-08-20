Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Kehadiran 9 Naga, Para Konglomerat di IKN

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |04:15 WIB
Intip Kehadiran 9 Naga, Para Konglomerat di IKN
Intip kehadiran 9 naga di IKN (Foto: Instagram)
JAKARTA – Deretan konglomerat yang dikenal dengan julukan 9 naga hadir dalam upacara kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu 17 Agustus 2024.

Ada sekitar 7 miliarder yang menghadiri upacara Kemerdekaan Indonesia di IKN, antara lain seperti Djoko Susanto, Pui Sudarto, Prajogo Pangestu, Sugianto Kusuma alias Aguan, Eka Tjandranegara, Franky Widjaja, Garibaldi ‘Boy’ Thohir.

Dari deretan nama-nama tersebut, terdapat nama Aguan yang disebut-sebut mejadi salah satu dari 9 naga penguasa ekonomi Indonesia.

Diketahui Aguan memiliki sebuah proyek yang sangat megah di IKN dengan total investasi Rp20 triliun.

Selain Aguan, beberapa miliarder yang hadir juga memiliki proyek yang besar dan jug rencana untuk melakukan investasi di IKN.

