Aturan dan Contoh Swafoto CPNS 2024 yang Benar dan Perbedaannya dengan Pasfoto

JAKARTA – Aturan dan contoh swafoto Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang benar dan perbedaannya dengan pasfoto. Selfie atau swafoto dan pasfoto merupakan salah satu syarat untuk mendaftar CPNS 2024.

Dalam CPNS 2024 diketahui Pemerintah membuka 250.407 formasi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu instansi daerah sebanyak 135.701 formasi, dan instansi pusat sebanyak 114.706 formasi.

Pemerintah telah resmi membuka pendaftaran CPNS 2024 sejak 20 Agustus 2024 pada sore hari.

Swafoto digunakan untuk registrasi akun pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSACSN), di laman pendaftaran CPNS.

Perbedaan Swafoto dan Pasfoto

Di bawah ini ada perbedaan antara swafoto dengan pasfoto.

Swafoto atau biasa dikenal dengan selfie adalah potret diri sendiri yang diambil menggunakan kamera.