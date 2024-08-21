Ternyata Ini Pemilik Oxford United, Klub Baru Marselino Ferdinan

JAKARTA – Ternyata ini pemilik Oxford United FC, klub baru Marselino Ferdinand. Kabar bergabungnya Marselino Ferdinand ke Oxford United tentu membuat heboh pencinta sepakbola Indonesia.

Oxford United, klub yang resmi promosi ke Liga 2 Inggris 2024-2025 diketahui dimiliki oleh 2 orang terkaya asal Indonesia. Siapa mereka?

Pemilik Oxford United adalah Erick Thohir dan Anindya Bakrie. Keduanya merupakan pengusaha sukses di Indonesia dengan harta yang fantastis. Dengan gurita bisnis yang dimilikinya, tidak heran Anindya Bakrie dan Erick Thohir dicap sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.

Diketahui Erick Thohir dan Anindya Bakrie menjadi pemegang saham mayoritas Oxford United sejak Septemer 2022.

Erick dan Anindya mengambil alih saham dari pengusaha Thailand Sumrith Thanakarnjanasuth yang kini jadi pemilik saham minoritas.