Tips Atur Keuangan, Boleh Jajan tapi Jangan Lupa Investasi

JAKARTA – Belum banyak masyarakat Indonesia yang paham cara mengelola keuangan. Saat gajian, masyarakat cenderung menghamburkan uang dan tidak menabung.

Hal ini yang dapat menghambat kemampuan menabung dan mengelola keuangan dengan secara efektif. Banyak orang berpikir bahwa menabung adalah menyimpan uang darurat yang tersisa pada akhir bulan, bukan dengan menyisihkan uang tabungan pada awal bulan. Hal ini membuat tabungan tidak bertambah dengan secara cepat dan keinginan untuk membeli barang yang di harapkan tidak tercapai dengan cepat.

Rendahnya budaya menabung ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat inklusi keuangan yang sangat rendah. Dampak ini juga mencerminkan dalam seseorang saat menabung yang hanya dilakukan jika ada uang sisa saja, bukan melainkan sebagai kegiatan yang rutin.

“Boleh jalan-jalan tapi jangan lupa dengan melakukan investasi untuk masa depan yang cerah,” Ujar Executive Directur Marketing and Lifestyle Business Division Head OCBC Amir Widjaya, pada Press Conference Finansial Fitness Index 2024, Jumat (16/8/2024).

Kepercayaan diri terhadap perencanaan finansial sangat menurun, yang pada tahun sebelumnya 2023 53% pada tahun ini menurun sebesar 7% menjadi 46%.