Optimalisasi Kapal Perintis demi Tingkatkan Konektivitas ke Raja Ampat

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan layanan kapal perintis di Sorong menuju destinasi wisata dunia Raja Ampat, Papua Barat Daya guna menunjang kepariwisataan Indonesia.

Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan, pengembangan lintasan penyeberangan, pelabuhan, dan infrastruktur penunjangnya dilakukan untuk mendukung konektivitas antarpulau di lintas perintis wilayah 3T, termasuk daerah destinasi wisata.

"Layanan ASDP, khususnya di kawasan Timur Indonesia menjadi moda transportasi andalan bagi masyarakat Papua," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

ASDP menyiapkan 3 kapal yang dapat digunakan untuk mencapai wilayah kepulauan Raja Ampat, yakni KMP Lema di lintasan Sorong - Waisai, KMP Terubuk I di lintasan Sorong - Arefi - Pam, dan KMP Kurisi di lintasan Sorong - Serpele.

Kepulauan Raja Ampat, merupakan wilayah kepulauan yang memberikan pemandangan alam yang eksotis dengan jajaran pulau-pulau kecil yang memukau dan dapat dijangkau melalui Sorong menggunakan kapal milik ASDP.

"Tujuan yang cukup digemari adalah Pulau Waisai, dapat ditempuh dalam waktu 5 jam dari Pelabuhan Sorong dalam kondisi cuaca normal," ujarnya.

Untuk jadwal penyeberangan dari Sorong menuju Waisai pada bulan Agustus ini akan dilayani oleh KMP Lema pada tanggal 23 Agustus pukul 21.00, 25 Agustus pukul 08.00, dan 30 Agustus pukul 09.00 waktu setempat. KMP. Lema berkapsitas hingga 196 orang dan mampu memuat hingga 26 unit kendaraan campuran.

Hadirnya layanan perintis ASDP di sejumlah wilayah 3T, khususnya wilayah Sorong turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah tidak hanya di Sorong tetapi juga daerah di sekitarnya.

Melalui rute di wilayah paling timur Indonesia ini, wisatawan dapat menikmati perjalanan menuju destinasi wisata kelas dunia Raja Ampat, yang dijuluki sebagai The Last of Paradise.