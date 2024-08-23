Advertisement
INSPIRASI BISNIS

7 Pengacara Termahal di Indonesia dengan Bayaran Miliaran per Kasus

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |19:32 WIB
7 Pengacara Termahal di Indonesia dengan Bayaran Miliaran per Kasus
Otto Hasibuan Pengacara Termahal (Foto: Okezone)
JAKARTA - 7 pengacara termahal di Indonesia dengan bayaran miliaran perkasus akan dibahas dalam artikel ini.

Penyelesaian kasus hukum yang dilakukan oleh para pengacara dan sudah menangani beberapa kasus artis - artis tanah air seperti Raffi Ahmad.

Okezone telah merangkum 7 pengacara termahal di Indonesia dengan bayaran mencapai miliaran perkasusnya, Jumat (23/8/2024).

1. Otto Hasibuan

Salah satu pengacara terkaya di Indonesia yang pernah menangani kasus pembunuhan berencana kopi sianida yang berperan di pihak terdakwa sebagai penasihat hukum.

Selain itu juga Otto dikabarkan mendapatkan honor sebesar USD2.5 Juta atau sekitar Rp37 miliar dari kasus Djoko Tjandra yang berkaitan dengan Bank Bali.

Halaman: 1 2
1 2
