Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Tangki Bahan Bakar Pesawat Garuda Bocor, Ini Penjelasan Dirut

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |15:38 WIB
Viral Tangki Bahan Bakar Pesawat Garuda Bocor, Ini Penjelasan Dirut
Pesawat Garuda gagal terbang karena tangki bahan bakar bocor (Foto: Akun X Kunto Aji)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Garuda Indonesia gagal terbang karena ada kebocoran tangki bahan bakar avtur. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara soal pesawat yang ditumpangi musisi Kunto Aji batal take off di Bandara Soekarno Hatta.

Irfan mengatakan, diketahui penerbangan tersebut merupakan GA-174 rute Jakarta - Pekanbaru dengan jadwal keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 11.50 WIB dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II pukul 13.35 WIB yang terbang dengan menggunakan armada PK-GFW.

Menurutnya, temuan tersebut diketahui oleh Pilot in Command (PIC) pada saat sedang melakukan prosedur rutin verifikasi jumlah isian avtur di dalam pesawat sebagai bagian dari kesiapan akhir awak pesawat sebelum melakukan proses take off.

"Prosedur tersebut merupakan bagian dari manual tatalaksana safety sebelum pesawat lepas landas," ujar Irfan dalam pernyataan resmi, Sabtu (24/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151213/garuda_indonesia-avFU_large.jpg
Garuda Indonesia Ungkap Alasan Buka Kembali Penerbangan Jakarta-Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492/uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/320/3128267/garuda-NBT9_large.jpg
Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087488/erick-thohir-ingin-garuda-indonesia-jadi-agregator-pesawat-wxmXVtVza8.jpg
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086248/wamildan-jadi-dirut-garuda-singgung-pesawat-baru-KUbTSltWYj.jpg
Wamildan Jadi Dirut Garuda, Singgung Pesawat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086209/profil-wamildan-tsani-dirut-garuda-indonesia-yang-baru-langsung-dipilih-prabowo-RoAGFNlzcN.jpg
Profil Wamildan Tsani, Dirut Garuda Indonesia yang Baru Langsung Dipilih Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement