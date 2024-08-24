Viral Tangki Bahan Bakar Pesawat Garuda Bocor, Ini Penjelasan Dirut

JAKARTA - Pesawat Garuda Indonesia gagal terbang karena ada kebocoran tangki bahan bakar avtur. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara soal pesawat yang ditumpangi musisi Kunto Aji batal take off di Bandara Soekarno Hatta.

BACA JUGA: Pesawat Garuda Gagal Terbang Imbas Tangki Bahan Bakar Bocor

Irfan mengatakan, diketahui penerbangan tersebut merupakan GA-174 rute Jakarta - Pekanbaru dengan jadwal keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 11.50 WIB dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II pukul 13.35 WIB yang terbang dengan menggunakan armada PK-GFW.

Menurutnya, temuan tersebut diketahui oleh Pilot in Command (PIC) pada saat sedang melakukan prosedur rutin verifikasi jumlah isian avtur di dalam pesawat sebagai bagian dari kesiapan akhir awak pesawat sebelum melakukan proses take off.

"Prosedur tersebut merupakan bagian dari manual tatalaksana safety sebelum pesawat lepas landas," ujar Irfan dalam pernyataan resmi, Sabtu (24/8/2024).