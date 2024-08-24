Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Contoh CV Bahasa Indonesia Plus Template Gratis

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |22:02 WIB
Contoh CV Bahasa Indonesia Plus Template Gratis
Contoh CV bahasa indonesia plus template gratis (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Contoh Curriculum Vitae (CV) Bahasa Indonesia plus template gratis. Template gratis ini bisa dimanfaatkan para pelamar terutama bagi yang belum pernah membuat CV.

Berikut ini adalah contoh CV bahasa Indonesia plus template gratis yang dikemas oleh Okezone dari berbagai sumber.

Tips Membuat CV Bahasa Indonesia

Bagi kamu yang sedang memulai membuat CV bahasa Indonesia pertama, jangan khawatir! Okezone membagikan beberapa tips penting untuk meningkatkan kualitas CV-mu agar lebih menarik bagi perekrut. Berikut ini langkah-langkah yang bisa kamu terapkan:

1. Pilih Font yang Mudah Dibaca

Menggunakan jenis dan ukuran font yang mudah dibaca sangat penting dalam pembuatan CV. Font yang jelas akan memudahkan perekrut untuk meninjau CV kamu, meningkatkan peluang untuk dilirik dalam proses seleksi.

2. Cantumkan Skill yang Sesuai dengan Pekerjaan

Saat menuliskan skill, utamakan untuk mencantumkan hard skill dengan tingkat kemahiran tertinggi yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Contoh skill yang bisa kamu sertakan antara lain public speaking, content marketing, dan microsoft literate.

3. Pastikan Pengalaman Kerja dan Organisasi Terkini

Sertakan pengalaman kerja dan organisasi yang terbaru dan paling relevan dengan pekerjaan yang diincar. Ini akan membantu membuat CV lebih ringkas dan fokus, sehingga perekrut dapat langsung menangkap pengalaman yang paling berharga.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/455/3187044/kerja-oBDg_large.jpg
Magang Nasional Kemnaker Batch 3 Kapan Resmi Dibuka? Ini Syarat Terbaru dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186825/lowongan_kerja-YsGR_large.jpg
Magang Nasional 2025 Batch 3 Dibuka, Cara Daftar hingga Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement