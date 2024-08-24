Contoh CV Bahasa Indonesia Plus Template Gratis

JAKARTA - Contoh Curriculum Vitae (CV) Bahasa Indonesia plus template gratis. Template gratis ini bisa dimanfaatkan para pelamar terutama bagi yang belum pernah membuat CV.

Berikut ini adalah contoh CV bahasa Indonesia plus template gratis yang dikemas oleh Okezone dari berbagai sumber.

Tips Membuat CV Bahasa Indonesia

Bagi kamu yang sedang memulai membuat CV bahasa Indonesia pertama, jangan khawatir! Okezone membagikan beberapa tips penting untuk meningkatkan kualitas CV-mu agar lebih menarik bagi perekrut. Berikut ini langkah-langkah yang bisa kamu terapkan:

1. Pilih Font yang Mudah Dibaca

Menggunakan jenis dan ukuran font yang mudah dibaca sangat penting dalam pembuatan CV. Font yang jelas akan memudahkan perekrut untuk meninjau CV kamu, meningkatkan peluang untuk dilirik dalam proses seleksi.

2. Cantumkan Skill yang Sesuai dengan Pekerjaan

Saat menuliskan skill, utamakan untuk mencantumkan hard skill dengan tingkat kemahiran tertinggi yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Contoh skill yang bisa kamu sertakan antara lain public speaking, content marketing, dan microsoft literate.

3. Pastikan Pengalaman Kerja dan Organisasi Terkini

Sertakan pengalaman kerja dan organisasi yang terbaru dan paling relevan dengan pekerjaan yang diincar. Ini akan membantu membuat CV lebih ringkas dan fokus, sehingga perekrut dapat langsung menangkap pengalaman yang paling berharga.