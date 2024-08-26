Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukan Rp15.000, Anggaran Makan Bergizi Gratis di Jakarta Rp25.000

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:49 WIB
Bukan Rp15.000, Anggaran Makan Bergizi Gratis di Jakarta Rp25.000
Anggaran Makan Bergizin Gratis di Jakarta Rp25.000 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggaran makan gratis bagi pelajar di Jakarta mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000. Angka ini lebih besar jika dibandingkan program makan bergizi gratis Rp15.000 yang digaungkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Mengenai nilai rupiah kami tidak batasi, Pemda DKI bisa Rp15.000-Rp25.000, kalau Rp15.000 kurang bagus jadi baiknya Rp20.000-Rp25.000," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan di SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur pada Senin (26/8/2024).

Dia menambahkan, pihaknya menggandeng CSR BUMD hingga swasta sehingga tidak membatasi anggaran makan gratis bagi pelajar di Jakarta.

"Yang memasak juga dapat keuntungan karena harus menyiapkan, mengantar sampai tempat tujuan kira kira itu," katanya.

Heru mengatakan yang terpenting kalori yang dibutuhkan anak-anak tercukupi dan disukai menunya. Dia mengevaluasi perihal nasi yang porsinya terlalu banyak sehingga tidak habis dimakan anak-anak.

"Yang penting kalorinya tersampaikan tujuan kami Pemda DKI, kalorinya tersampaikan mereka bisa makan kita lihat kesukaan mereka itu apa. Tadi sayurnya habis, buahnya dimakan, telornya habis, nasinya setengah ya kebanyakan tadi saya lihat," ujarnya.

Halaman:
1 2
