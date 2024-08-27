IHSG Diproyeksi Menguat, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi dalam kecenderungan menguat sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG akan berada di kisaran 7.585 – 7.620.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, euforia pasar masih berlanjut, IHSG lanjut tembus 7600. Kini dalam posisi di mana belum ada resistance baru.

"Namun jelang akhir bulan Agustus ini, pelaku pasar mulai mengantisipasi kemungkinan IHSG melemah di bulan September, ini dikarenakan siklus tahunan IHSG yang cenderung (tidak selalu) melemah di bulan September," tulis William dalam analisisnya, Selasa (27/8/2024).

William menganggap hal tersebut mungkin terjadi sebagai bentuk siklus, namun pelemahan IHSG di bulan September diperkirakan tidak membawa efek signifikan dikarenakan kondisi dan sentimen eksternal yang mendukung untuk penguatan lanjutan.

"Salah satu sentimen eksternalnya adalah potensi pemangkasan suku bunga Fed dan diekspektasikan akan disusul oleh BI," katanya.

Secara teknikal, pergerakan IHSG masih dalam kondisi strong uptrend, dengan candlestick menguat di atas MA5 dan MA20, level 7600 yang tadinya merupakan resistance sudah menjadi support baru.