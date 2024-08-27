Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diproyeksi Menguat, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |08:34 WIB
IHSG Diproyeksi Menguat, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi dalam kecenderungan menguat sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG akan berada di kisaran 7.585 – 7.620.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, euforia pasar masih berlanjut, IHSG lanjut tembus 7600. Kini dalam posisi di mana belum ada resistance baru.

"Namun jelang akhir bulan Agustus ini, pelaku pasar mulai mengantisipasi kemungkinan IHSG melemah di bulan September, ini dikarenakan siklus tahunan IHSG yang cenderung (tidak selalu) melemah di bulan September," tulis William dalam analisisnya, Selasa (27/8/2024).

William menganggap hal tersebut mungkin terjadi sebagai bentuk siklus, namun pelemahan IHSG di bulan September diperkirakan tidak membawa efek signifikan dikarenakan kondisi dan sentimen eksternal yang mendukung untuk penguatan lanjutan.

"Salah satu sentimen eksternalnya adalah potensi pemangkasan suku bunga Fed dan diekspektasikan akan disusul oleh BI," katanya.

Secara teknikal, pergerakan IHSG masih dalam kondisi strong uptrend, dengan candlestick menguat di atas MA5 dan MA20, level 7600 yang tadinya merupakan resistance sudah menjadi support baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/278/3067602/6-aksi-korporasi-hari-ini-ada-rups-bank-jatim-hingga-kino-UVHbVraAOD.jpeg
6 Aksi Korporasi Hari Ini Ada RUPS Bank Jatim hingga KINO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/278/3057596/daftar-12-aksi-emiten-hari-ini-rups-hingga-tebar-dividen-LRGTmkjR7w.jpeg
Daftar 12 Aksi Emiten Hari Ini, RUPS hingga Tebar Dividen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057212/ihsg-besok-diprediksi-menguat-data-inflasi-jadi-penopang-fGcOtiNc9O.jpg
IHSG Besok Diprediksi Menguat, Data Inflasi Jadi Penopang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057242/data-manufaktur-jadi-sentimen-ihsg-pekan-depan-GxmmaMv9Nv.jpeg
Data Manufaktur Jadi Sentimen IHSG Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056564/ihsg-meroket-ke-level-7-670-di-akhir-perdagangan-aUK3VWe2vs.jpg
IHSG Meroket ke Level 7.670 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056410/ihsg-sesi-i-naik-0-41-ke-level-7-658-uPf45XO82v.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,41% ke Level 7.658
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement