Siapa Raja Terkaya di Dunia? Ini Dia Sosoknya

JAKARTA – Siapa raja terkaya di dunia? ini dia sosoknya. Tercatat ada 10 raja terkaya di dunia dengan harta yang fantastis.

Secara kolektif, 10 raja terkaya di dunia ini memiliki kekayaan sekira USD134 miliar atau setara Rp2.060,3 triliun (kurs Rp15.376 per USD).

Meskipun, Raja Inggris Charles III adalah raja yang berpengaruh secara global, dia tidak masuk dalam daftar 10 raja terkaya di dunia. Menurut sumber, kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar USD747 juta.

Dilansir The India Express, Jakarta, Raja paling kaya di dunia adalah Maha Vajiralongkorn. Dia yang merupakan Raja Thailand. Dirinya mempunyai harta kekayaan USD43 miliar atau setara Rp661,1 triliun.

Kemudian yang kedua, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Mohamed bin Zayed Al Nahyan menjadi Presiden Uni Emirat Arab (UEA) dan Penguasa Abu Dhabi dengan kekayaan USD30 miliar atau setara Rp461,2 triliun. Dengan kekayaan sebanyak ini, dirinya menjadi raja terkaya kedua di dunia