Progres 5 Jalan Tol Baru Jasa Marga di Pulau Jawa, Beroperasi Mulai Tahun Ini

Progres pembangunan lima jalan tol baru Jasa Marga di Pulau Jawa (Foto: Okezone)

JAKARTA – Progres 5 jalan tol baru Jasa Marga di Pulau Jawa yang beroperasi tahun ini. Kelima proyek tersebut terdiri dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Tol Jogja-Bawen, Jalan Tol Jogja-Solo, dan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

"Untuk jalan tol Japek II Selatan sendiri saat ini sedang masuk dalam tahap konstruksi, itu untuk ruas dari Setu sampai Sukabungah itu paket 2, kemudian Sukabungah sampai Sadang itu Paket 3. Jadi saat ini progres untuk konstruksi keseluruhan itu mencapai 40%, pembebasan lahan 80%," ujar Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga, Agus Setiawan dalam Public Expose secara virtual, Rabu (28/8/2024).

Pembangunan ruas tol Japek II Selatan ini terbagi dalam 2 fase dengan total panjang 64 km. Fase 1 pembangunan jalan tol yang menghubungkan Sukabungah-Sadang sepanjang 31,25 km dengan progres pembebasan lahan 97,95% dan progres konstruksi 86,06% per 9 Agustus 2024.

Sedangkan untuk pembangunan fase 2 yang membentang sepanjang 23,5 km dari Setu-Sukabungah. Pembangunan Fase 2 terdiri dari Seksi A Setu-Sukaragam dengan progres pembebasan lahan 77,95% dan progres konstruksi 19,34%. Sedangkan seksi B, Sukaragam-Sukabungah saat ini progres pembebasan lahan 95,82% dan progres konstruksi 33,53%.

BACA JUGA: Jasa Marga Tutup Jalan Tol Dalam Kota Arah Slipi Imbas Aksi Demo di Gedung DPR

"Kami harapkan dengan progres yang ada saat ini dan ketersediaan lahan yang sudah bisa dikonstruksi, ini kami targetkan pada tahun 2025 itu konstruksi sudah selesai," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Investor Relations Jasa Marga, Putri Nadya melanjutkan pada tahun ini Jalan Tol yang sudah siap dioperasikan perseroan adalah sebagian ruas Jogja-Solo.

Pembangunan jalan tol Jogja-Solo memiliki total panjang 96,57 km, terdiri dari 3 seksi. Seksi 1A Kartasura-Klaten memiliki panjang 22,3 km dengan progres pembebasan lahan 96,3% dan konstruksi 97,05%. Ruas inilah yang rencananya siap untuk mulai dioperasikan pada tahun ini.