HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Penghasil Uang Tercepat dan Gratis

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |21:02 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Tercepat dan Gratis
7 Aplikasi penghasil uang yang cepat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Temukan 7 aplikasi penghasil uang tercepat dan gratis berikut ini. Menghasilkan uang tanpa biaya melalui permainan kini menjadi opsi yang semakin populer.

Dengan bermain, Anda bisa langsung mendapatkan saldo dompet digital tanpa harus membayar apa pun. Popularitas permainan ini terus meningkat, menarik minat banyak pengguna internet karena menawarkan hadiah yang dapat diubah menjadi saldo dompet digital secara cuma-cuma.

Oleh karena itu, tak mengherankan jika banyak orang berlomba-lomba mencari game penghasil uang yang paling menguntungkan untuk memperoleh saldo secara gratis.

Jika tertarik untuk mengikuti tren game penghasil uang yang sedang booming, Okezone telah merangkum 7 aplikasi penghasil uang tercepat dan gratis, berikut daftarnya:

1. Ocean Crush

Bagi yang menyukai game puzzle, Ocean Crush bisa menjadi pilihan yang menarik. Cara memainkan game ini cukup sederhana, yaitu dengan mencocokkan dua atau lebih gambar yang sama. Setiap level yang berhasil diselesaikan akan memberikan koin yang bisa ditukarkan dengan saldo dompet digital.

2. Hago

Hago dikenal sebagai platform yang menyediakan berbagai permainan seru. Salah satu contohnya adalah permainan merawat pohon uang di aplikasi ini, yang akan menghasilkan buah berupa uang. Selain itu, ada berbagai game lain yang bisa dimainkan untuk mendapatkan koin tambahan yang bisa ditukarkan menjadi saldo dompet digital.

3. Top Rich

Top Rich menawarkan konsep serupa dengan Ocean Crush, yaitu dengan menyusun kepingan puzzle hingga sempurna. Konsistensi dalam menyelesaikan puzzle hingga level 10 akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan uang yang dapat ditukar dengan saldo dompet digital.

Halaman:
1 2
