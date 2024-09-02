8 Cara Menjawab Mengapa Perusahaan Harus Menerima Anda?

8 cara menjawab kenapa perusahaan harus menerima anda (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – 8 cara menjawab mengapa perusahaan harus menerima anda dalam saat wawancara kerja. Jawaban yang tepat bisa menentukan apakah Anda akan diterima atau tidak.

Berikut adalah 8 cara menjawab pertanyaan tersebut, yang dirangkum oleh Okezone dari beberapa contoh pertanyaan interview kerja yang sering diajukan oleh Human Resources Department (HRD).

8 Cara Menjawab Mengapa Perusahaan Harus Menerima Anda

1. Sampaikan Kemampuan Manajemen Waktu yang Baik

Manajemen waktu sering kali menjadi salah satu persyaratan penting untuk berbagai posisi. Anda bisa menekankan kemampuan ini dengan mengatakan, "Saya melihat kemampuan manajemen waktu menjadi salah satu persyaratan posisi ini. Kemampuan manajemen waktu adalah salah satu kelebihan yang saya miliki."

2. Jelaskan Pengalaman yang Relevan

Jika Anda memiliki pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar, ini adalah saat yang tepat untuk menyampaikannya. Contohnya, "Saya memiliki pengalaman sebagai Social Media Specialist selama 2 tahun. Dalam pekerjaan sebelumnya, saya berhasil meningkatkan engagement rate Instagram sebanyak 60%. Dengan pengalaman tersebut, saya yakin bisa berkontribusi untuk perusahaan ini."

BACA JUGA: 3 Ciri Pelamar yang Tidak Lolos Wawancara Kerja

3. Tonjolkan Keterampilan Teknis

Banyak pekerjaan membutuhkan keterampilan teknis tertentu. Anda bisa menyebutkan keterampilan tersebut, misalnya, "Saya mahir menggunakan Microsoft Excel seperti Pivot, Vlookup, dan Hlookup. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman magang di bidang terkait selama 3 bulan semasa kuliah."

4. Tunjukkan Pencapaian Nyata

Sampaikan pencapaian Anda dengan data yang mendukung. Misalnya, "Saat bekerja sebagai Admin Social Media, saya berhasil meningkatkan followers Instagram produk baru dari 0 menjadi 150.000 dalam waktu 8 bulan. Hal ini juga membantu penjualan dan perkembangan bisnis perusahaan."