JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan sesi pertama. Indeks tercatat turun 0,73% atau 56,29 poin ke level 7.638.
Siang ini, Selasa (3/9/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,09 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,43 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 652.735 kali. Adapun, sebanyak 348 saham harganya terkoreksi, 219 saham harganya naik dan 219 saham lainnya stagnan.
Sektor siklikal turun 4,44 persen, sektor teknologi turun 3,06 persen, sektor keuangan turun 0,82 persen, sektor properti turun 0,77 persen, sektor non siklikal turun 0,47 persen, sektor energi turun 0,35 persen, sektor industri turun 0,32 persen dan sektor transportasi turun 0,09 persen. Sedangkan sektor kesehatan naik 0,53 persen dan sektor bahan baku naik 0,06 persen.
Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,66 persen ke level 944, indeks IDX30 turun 0,77 persen ke level 478, indeks MNC36 turun 0,70 persen ke level 363, serta indeks JII turun 0,57 persen ke level 519.
Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI) naik 31,85 persen ke Rp178, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) naik 25,00 persen ke Rp5 dan PT Tanah Laut Tbk (INDX) naik 16,30 persen ke Rp107.