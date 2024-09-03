Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Turun 0,73%, IHSG ke Zona Merah pada Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |12:14 WIB
Turun 0,73%, IHSG ke Zona Merah pada Sesi I
IHSG Ditutup Melemah Pada Sesi I. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan sesi pertama. Indeks tercatat turun 0,73% atau 56,29 poin ke level 7.638.

Siang ini, Selasa (3/9/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,09 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,43 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 652.735 kali. Adapun, sebanyak 348 saham harganya terkoreksi, 219 saham harganya naik dan 219 saham lainnya stagnan.

Sektor siklikal turun 4,44 persen, sektor teknologi turun 3,06 persen, sektor keuangan turun 0,82 persen, sektor properti turun 0,77 persen, sektor non siklikal turun 0,47 persen, sektor energi turun 0,35 persen, sektor industri turun 0,32 persen dan sektor transportasi turun 0,09 persen. Sedangkan sektor kesehatan naik 0,53 persen dan sektor bahan baku naik 0,06 persen.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,66 persen ke level 944, indeks IDX30 turun 0,77 persen ke level 478, indeks MNC36 turun 0,70 persen ke level 363, serta indeks JII turun 0,57 persen ke level 519.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI) naik 31,85 persen ke Rp178, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) naik 25,00 persen ke Rp5 dan PT Tanah Laut Tbk (INDX) naik 16,30 persen ke Rp107.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069623/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-naik-ke-level-7-581-pada-sesi-i-YUCYCKZLS6.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau, Naik ke Level 7.581 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069543/ihsg-awal-oktober-dibuka-menguat-ke-level-7-578-ocytsjlF9t.jpg
IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069208/ihsg-kebakaran-ke-level-7-592-pada-sesi-i-d3qzfBzbLb.jpg
IHSG Kebakaran ke Level 7.592 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069136/ihsg-dibuka-loyo-turun-ke-level-7-659-CLIsXyKFfV.jpg
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/278/3068907/ihsg-berpotensi-balik-menguat-besok-simak-analisanya-SurcR4mNEb.jpg
IHSG Berpotensi Balik Menguat Besok, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/278/3068315/ihsg-melemah-ke-level-7-696-di-perdagangan-akhir-pekan-9hZ2Clr9zv.jpg
IHSG Melemah ke Level 7.696 di Perdagangan Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement