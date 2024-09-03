Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Kris Dayanti Vs Vicky Shu

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:27 WIB
Adu Kekayaan Kris Dayanti Vs Vicky Shu
Adu kekayaan Kris Dayanti vs Vicky Shu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Kris Dayanti vs Vicky Shu menjadi sorotan publik, terutama setelah diketahui bahwa Kris Dayanti terjun ke Pilkada setelah gagal mempertahankan kursinya di DPR RI. Sementara Vicky Shu untuk pertama kalinya mengikuti Pilkada setelah sebelumnya dua kali gagal menjadi anggota dewan.

Kekayaan Kris Dayanti

Adu kekayaan Kris Dayanti vs Vicky Shu semakin menarik perhatian publik setelah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kris Dayanti untuk tahun 2022 diungkap. Pada 6 Juli 2023, istri Raul Lemos ini melaporkan total kekayaannya yang mencapai Rp 32,31 miliar. Kekayaan tersebut mayoritas berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 25,52 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan dan Denpasar. Selain itu, Kris Dayanti memiliki tiga kendaraan bermotor senilai Rp 1,91 miliar, serta harta bergerak lainnya sebesar Rp 3,18 miliar. Tidak hanya itu, ia juga memiliki surat berharga senilai Rp 700 juta dan kas serta setara kas senilai Rp 1 miliar.

Kris Dayanti resmi mendaftar sebagai calon wali kota Batu dalam Pilwalkot Batu 2024, didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam adu kekayaan Kris Dayanti vs Vicky Shu, Kris Dayanti maju dengan Kresna Dewanata sebagai calon wakil wali kota. Keputusan Kris Dayanti untuk maju dalam Pilwalkot Batu diambil setelah mendapat rekomendasi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Meski sebelumnya sukses menjadi caleg DPR RI terpilih di Pemilu 2019, kali ini Kris Dayanti gagal mempertahankan kursinya untuk Dapil Jatim V dalam Pemilu 2024. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk terus berkarier di dunia politik dengan mencalonkan diri dalam Pilkada Batu.

Halaman:
1 2
