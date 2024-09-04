Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik ke Level 7.653 pada Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |12:52 WIB
IHSG Naik ke Level 7.653 pada Sesi I
IHSG Sesi I Menguat. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada jeda sesi pertama. Indeks saham naik 0,48% atau 36,54 poin ke level 7.653.

Siang ini, Rabu (4/9/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 28,34 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,87 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 685.045 kali. Adapun, sebanyak 229 saham harganya naik, 338 saham harganya turun dan 221 saham lain harganya stagnan.

Sektor siklikal naik 1,66%, sektor infrastruktur naik 1,39%, sektor kesehatan naik 1,03%, sektor properti naik 1,01%, sektor keuangan naik 0,60%, sektor industri naik 0,21% dan sektor energi naik 0,14%.

Sedangkan, sektor transportasi turun 0,49%, sektor non siklikal turun 0,46%, sektor bahan baku turun 0,42% dan sektor teknologi turun 0,38%.

Adapun, indeks LQ45 turun 0,06% ke level 941, indeks MNC36 turun 0,13% ke level 362, indeks IDX30 turun 0,10% ke level 477, serta indeks JII turun 0,13% ke level 517.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Perma Plasindo Tbk (BINO) naik 34,59% ke Rp214, PT Inter Delta Tbk (INTD) naik 32,24% ke Rp242, dan PT MNC Land Tbk (WIKA) naik 14,65% ke Rp180.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069623/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-naik-ke-level-7-581-pada-sesi-i-YUCYCKZLS6.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau, Naik ke Level 7.581 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069543/ihsg-awal-oktober-dibuka-menguat-ke-level-7-578-ocytsjlF9t.jpg
IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069208/ihsg-kebakaran-ke-level-7-592-pada-sesi-i-d3qzfBzbLb.jpg
IHSG Kebakaran ke Level 7.592 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069136/ihsg-dibuka-loyo-turun-ke-level-7-659-CLIsXyKFfV.jpg
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/278/3068907/ihsg-berpotensi-balik-menguat-besok-simak-analisanya-SurcR4mNEb.jpg
IHSG Berpotensi Balik Menguat Besok, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/278/3068315/ihsg-melemah-ke-level-7-696-di-perdagangan-akhir-pekan-9hZ2Clr9zv.jpg
IHSG Melemah ke Level 7.696 di Perdagangan Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement