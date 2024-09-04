IHSG Naik ke Level 7.653 pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada jeda sesi pertama. Indeks saham naik 0,48% atau 36,54 poin ke level 7.653.

Siang ini, Rabu (4/9/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 28,34 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,87 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 685.045 kali. Adapun, sebanyak 229 saham harganya naik, 338 saham harganya turun dan 221 saham lain harganya stagnan.

Sektor siklikal naik 1,66%, sektor infrastruktur naik 1,39%, sektor kesehatan naik 1,03%, sektor properti naik 1,01%, sektor keuangan naik 0,60%, sektor industri naik 0,21% dan sektor energi naik 0,14%.

Sedangkan, sektor transportasi turun 0,49%, sektor non siklikal turun 0,46%, sektor bahan baku turun 0,42% dan sektor teknologi turun 0,38%.

Adapun, indeks LQ45 turun 0,06% ke level 941, indeks MNC36 turun 0,13% ke level 362, indeks IDX30 turun 0,10% ke level 477, serta indeks JII turun 0,13% ke level 517.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Perma Plasindo Tbk (BINO) naik 34,59% ke Rp214, PT Inter Delta Tbk (INTD) naik 32,24% ke Rp242, dan PT MNC Land Tbk (WIKA) naik 14,65% ke Rp180.