IHSG Sesi I Naik 0,32% ke Level 7.697

, Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |12:25 WIB

IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,32% atau 24,38 poin ke level 7.697 pada perdagangan sesi pertama hari ini Kamis (5/9/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,38 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,02 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 720.773 kali. Adapun, sebanyak 321 saham harganya naik, 241 saham harganya turun dan 224 saham lain harganya stagnan.

Sektor properti memimpin penguatan dengan naik sebesar 1,66 persen, disusul sektor keuangan yang naik 1,52 persen, sektor siklikal naik 1,05 persen, sektor infrastruktur naik 0,93 persen, sektor non siklikal naik 0,74 persen, sektor industri naik 0,67 persen, sektor kesehatan naik 0,37 persen, sektor transportasi naik 0,36 persen, sektor teknologi naik 0,10 persen. Sedangkan sektor energi turun 0,13 persen, sementara sektor bahan baku stagnan.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,41 persen ke level 945, indeks MNC36 naik 0,49 persen ke level 364, indeks IDX30 naik 0,36 persen ke level 479, serta indeks JII naik 0,18 persen ke level 516.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) naik 25,00 persen ke Rp230, PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) naik 15,28 persen ke Rp83, dan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) naik 10,28 persen ke Rp236.