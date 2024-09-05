Jokowi Terima Menteri Senior Singapura di Istana

Menteri Senior Singapura Bertemu Jokowi di Istana (Foto: MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Singapura, Teo Chee Hean di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Kamis (5/9/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa kedatangan Teo Chee Hean merupakan sebuah kunjungan kehormatan.

"Kehadiran Senior Minister Teo Chee Hean di Istana adalah kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo," kata Ari dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Ari menjelaskan bahwa Teo Chee Hean juga diundang oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan untuk hadir di acara International Sustainability Forum yang dibuka Presiden Jokowi pada hari ini.