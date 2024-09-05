Advertisement
HOT ISSUE

RI Ekspor Listrik EBT ke Singapura, Nilai Investasi Tembus Ratusan Triliun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |17:43 WIB
RI Ekspor Listrik EBT ke Singapura, Nilai Investasi Tembus Ratusan Triliun
RI bakal ekspor EBT ke Singapura (Foto: MPI)
JAKARTA – Indonesia akan mengekspor listrik yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Indonesia siap mengekspor listrik EBT ke Singapura sebanyak 2 sampai 3 gigawatt.

Dikatakan Luhut, hal itu juga telah ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Indonesia dan Singapura. Adapun nilai kesepakatan dari kerja sama ekspor listrik hijau ini ditaksir mencapai puluhan miliar dolar atau sekitar ratusan triliun.

"Ya lagi jalan sudah di tandatangan itu," jelasnya ketika ditemui usai acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Dikatakan Luhut, untuk tahap pertama listrik hijau yang akan diekspor memang sebanyak 2 sampai 3 gigawatt. Namun dirinya tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan jumlah itu akan bertambah.

Namun diakuinya, pemerintah masih akan memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi dengan baik.

"Itu kan tadi dibilang pertama 2 gigawatt ya. Itu bisa saja berkembang. Bisa, nanti tambah. Ya kita lihat lah itu yang paling baik. Kita juga harus lihat kebutuhan dalam negeri kan. Jangan semua kita ekspor, nanti kita tidak punya," paparnya.

