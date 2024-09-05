Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transisi Energi, Luhut Tak Ingin Mengorbankan Aspek Lain

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:27 WIB
Transisi Energi, Luhut Tak Ingin Mengorbankan Aspek Lain
Luhut tak ingin transisi energi mengorbankan aspek lain (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut transisi energi harus adil dan beriringan dengan dekarbonisasi. Menurutnya, transisi energi tidak boleh mengorbankan aspek penting lainnya.

“Transisi energi harus mengatasi pertumbuhan ekonomi, memastikan keamanan energi, dan mengatasi perubahan iklim secara efektif, tanpa mengorbankan aspek-aspek penting ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Kamis (5/9/2024).

Luhut menyampaikan bahwa tidak ada satu teknologi atau solusi tunggal yang dapat menyelesaikan pengurangan emisi secara global. Dia pun menekankan pentingnya menghindari sikap dogmatis tentang satu teknologi pengurangan karbon.

Lebih lanjut Luhut mengungkap jika Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Transisi Energi Nasional untuk mendorong inisiatif transisi energi di berbagai sektor, yang mana telah teridentifikasi lebih dari 400 proyek prioritas di sektor ketenagalistrikan yang siap didanai.

“Transisi energi kami tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi tetapi juga pada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri hijau yang akan menopang perekonomian kami dalam jangka panjang," jelas Luhut.

Untuk mempertahankan dan mempercepat transisi ini, kita membutuhkan kolaborasi dan investasi. Masa depan transisi energi Indonesia bergantung pada upaya kolektif semua pemangku kepentingan,” sambungnya.

