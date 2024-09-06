Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gojek Tutup Bisnis Operasional di Vietnam

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |04:32 WIB
Gojek Tutup Bisnis Operasional di Vietnam
Gojek tutup operasional di Vietnam (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gojek akan menghentikan semua operasionalnya di Vietnam mulai 16 September 2024. Hal ini diumumkan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Langkah ini diambil karena pasar transportasi dan pengiriman makanan di Vietnam sudah sangat terpecah dan menghadapi persaingan yang sangat ketat.

"Vietnam adalah pasar yang sangat terfragmentasi, dengan banyak pemain di bidang transportasi dan pengiriman," kata Sekretaris Perusahaan GOTO, R A Koesoemohadiani dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta dikutip, Kamis (5/9/2024).

GOTO mengungkapkan bahwa banyak perusahaan lain yang menawarkan layanan serupa, membuat kompetisi semakin ketat. Selain itu, kontribusi Goto di Vietnam hanya kurang dari 0,5% dari Gross Transaction Value (GTV), metrik umum yang dipakai oleh perusahaan digital.

"Keputusan bisnis ini tidak akan berdampak negatif secara material pada kegiatan operasional, kinerja bisnis dan kondisi keuangan secara menyeluruh," kata Diani.

Telusuri berita finance lainnya
