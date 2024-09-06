Advertisement
HOT ISSUE

Cek Nama Penerima Bansos September 2024, Ini Linknya

Muhammad Rizky , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |05:24 WIB
Cek Nama Penerima Bansos September 2024, Ini Linknya
JAKARTA – Cek nama penerima bansos bulan September 2024 melalui link ini. Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan September 2024.

Pencairan bansos ini merupakan bagian dari anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun.

Dana perlinsos yang dikelola Kementerian Sosial digunakan untuk berbagai program, seperti Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan asistensi rehabilitasi sosial. Masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bisa memeriksa jenis bantuan sosial yang akan mereka terima pada bulan ini.

Kini, pengecekan penerima bansos dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi khusus bansos yang dirilis oleh Kementerian Sosial. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait bantuan sosial dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

Halaman: 1 2
1 2
