HOME FINANCE HOT ISSUE

MIND ID Siapkan Program dengan Prinsip Keberlanjutan

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |10:13 WIB
MIND ID Siapkan Program dengan Prinsip Keberlanjutan
MIND ID Siapkan Program Berkelanjutan. (Foto: Okezone.com/MIND ID)
A
A
A

JAKARTA - BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, menyiapkan program-program inovatif untuk terus meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat. Hal ini diharapkan membawa dampak positif pada industri komunikasi dan kehumasan di Indonesia.

Head of Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika menekankan pentingnya pembaruan program komunikasi agar dapat meraih dampak positif yang lebih besar bagi perusahaan dan masyarakat.

Atas hal tersebut, Humas Indonesia pun mengapresiasi MIND ID dengan menganugerahkan penghargaan “Kartini Sahabat HUMAS INDONESIA 2024” kepada Selly Adriatika atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi luar biasa di bidang komunikasi.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami di MIND ID untuk terus menggerakkan hubungan masyarakat dengan prinsip keberlanjutan,” kata Selly, Jumat (6/9/2024).

Sebagai pemimpin Institutional Relations di MIND ID, yang merupakan holding yang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Selly telah berperan besar dalam mendukung MIND ID menjadi perusahaan terkemuka di industri pertambangan.

”Semoga ke depannya semakin banyak Humas Wanita yang berprestasi dan berkontribusi bagi perusahaannya,” tutup Selly.

Sebagai informasi, Selly adalah satu-satunya profesional humas wanita dari sektor pertambangan yang dianggap berbakat, dengan kontribusi dan jam terbang selama puluhan tahun, dan konsisten memberikan inspirasi dan kebanggaan serta mampu memberikan dampak positif bagi keberlanjutan kinerja perusahaan.

Halaman:
1 2
