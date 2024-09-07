Segini Gaji Asisten Staf Khusus Presiden yang Punya Pembantu Bergaji Rp19,5 Juta

JAKARTA - Viral di media sosial Staf Khusus Presiden memiliki Asisten. Bahkan Asisten Stafsus Presiden juga memiliki bawahan yang disebut Pembantu Asisten yang memiliki gaji besar.

Asisten Stafsus bernama Yasmin Nur mencuitkan informasi terkait gaji pembantu asisten yang disebut mencapai Rp23 juta. Hal tersebut merespons cuitan X yang dia sebut sebagai dirinya.

BACA JUGA: Segini Gaji Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Eliano Reijnders di Klub PEC Zwolle

Terkiat hal itu, banyak netizen menyayangkan besaran gaji yang diberikan untuk profesi yang seharusnya tidak diperlukan.

"Kalau pakai hitungan 1 orang 2 asisten, 1 asisten punya 2 asisten lagi. Tiap bulan negara keluar kurang lebih Rp245 juta buat gaji pokok 1 tim. Bayangin stafsus milenial aja ada 7. Tiap bulan negara keluar Rp1 miliar lebih buat gaji orang-orang yg belum tentu dibutuhin ini," kata @ffikriawan dikutip, Sabtu (7/9/2024).

BACA JUGA: Ternyata Segini Gaji Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Mees Hilgers di Klub FC Twente

Lantas berapa Gaji Stafsus Presiden hingga Pembantunya?