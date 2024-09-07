Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Rp9.000 Dibanderol Rp1.405.000 per Gram

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |12:22 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp9.000 Dibanderol Rp1.405.000 per Gram
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) merosot Rp9.000 menjadi Rp1.405.000 per Gram pada hari ini, Sabtu (7/9/2024).

Dikutip dari laman Logam Mulia, adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Sabtu (7/9), turut turun menjadi Rp1.254.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188927/harga_emas-rLVk_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/622/3188482/harga_emas_antam-BlAS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188368/harga_emas-JaBW_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188335/emas_antam-3jVk_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188179/harga_emas_antam-Gy5D_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 6 Desember Turun, Cek Daftar Terbarunya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187969/emas-mKIc_large.jpg
Emas Masuk Simbara Mulai 2026, Harga Bakal Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement