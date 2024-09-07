Harga Emas Antam Turun Rp9.000 Dibanderol Rp1.405.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) merosot Rp9.000 menjadi Rp1.405.000 per Gram pada hari ini, Sabtu (7/9/2024).

Dikutip dari laman Logam Mulia, adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Sabtu (7/9), turut turun menjadi Rp1.254.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.