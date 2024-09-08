IHSG Uji Level 7.750 Pekan Depan, Berikut Sentimennya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi tembus level tertinggi lagi pada perdagangan pekan depan. Analis memproyeksikan indeks komposit mampu menguji level resistance di 7.750.

Phintraco Sekuritas membaca secara teknikal indeks telah membentuk golden cross pada indikator Stochastic RSI di sesi sebelumnya.

"Dengan demikian, kami memperkirakan IHSG akan berpotensi uji resistance pada level 7.750 pada Senin (9/9)." terangnya dalam riset, Minggu (8/9/2024).

Adapun level support yang perlu dicermati berada di 7.600, dengan pivot point di 7.650. Sebelumnya IHSG berakhir menguat 0,53 persen di 7.721, dengan level tertinggi di 7.754,47.

Sejumlah sentimen domestik hingga mancanegara akan menjadi perhatian investor sepanjang minggu depan, seperti indeks keyakinan konsumen Indonesia periode Agustus pada Senin, disusul angka penjualan ritel pada hari berikutnya.

Dari Amerika Serikat, investor bersiap menyambut data inflasi indeks harga konsumen (CPI) dan inflasi inti (core CPI) pada Rabu (11/9). Phintraco memperkirakan inflasi tersebut masing-masing akan tumbuh 0,2 persen MoM pada Agustus 2024 atau sama dengan level bulan sebelumnya.