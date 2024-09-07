IHSG Sepekan Tembus Rekor ke 7.721, Kapitalisasi Pasar Rp13.217 Triliun

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan mengalami penguatan. Hal ini berdasarkan data perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2 sampai 6 September 2024.

Dikutip BEI, Sabtu (7/9/2024) IHSG menyentuh level tertingginya pada level 7.721 dari rekor sebelumnya di level 7.694 pada Selasa (2/9/2024). Kapitalisasi pasar turut mencetak rekor tertinggi Rp13.217 triliun mengalahkan rekor sebelumnya sebesar Rp13.127 triliun pada Selasa (2/9/2024).

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa dengan peningkatan sebesar 13,27% menjadi 21,98 miliar lembar saham dari 19,40 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar Bursa juga mengalami peningkatan sebesar 0,78% menjadi Rp13.217 triliun dari Rp13.114 triliun pada pekan lalu. Kemudian, peningkatan turut dialami oleh IHSG dengan peningkatan sebesar 0,67% menjadi berada pada level 7.721,846 dari 7.670,733 pada pekan lalu.

Perubahan terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan sebesar 6,44% menjadi sebanyak 1,12 juta kali transaksi dari 1,2 juta kali transaksi sepekan sebelumnya. Rata-rata nilai transaksi harian bursa turut mengalami perubahan sebesar 70,18% menjadi Rp10,69 triliun dari Rp35,86 triliun pada pekan sebelumnya.

Pergerakan investor asing hari ini mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,03 triliun dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp30,99 triliun. Selain itu, pada pekan ini terdapat 1 pencatatan obligasi di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).