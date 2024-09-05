Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

348 Saham Hijau, IHSG Hari Menguat ke 7.681

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |17:02 WIB
348 Saham Hijau, IHSG Hari Menguat ke 7.681
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup menguat 8,14 poin atau 0,11% ke level 7.681,04.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (5/9/2024), terdapat 348 saham menguat, 235 saham melemah dan 211 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,9 triliun dari 18,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,25% ke 944, indeks JII menguat 0,13% ke 516, indeks IDX30 menguat 0,24% ke 478 dan indeks MNC36 menguat 0,32% ke 363.

Sedangkan indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu sektor barang baku 0,08%, industri 0,57%, konsumer non siklikal 1,62%, konsumer siklikal 0,84%, kesehatan 0,18%, finansial 1,77%, properti 1,66%, teknologi 0,44%, infrastruktur 1,26%, transportasi 0,42%.

Kemudian sektoral yang melemah hanya ada energi 0,15%.

