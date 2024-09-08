Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Skema Power Wheeling Tidak Masuk RUU Energi Terbarukan, Ini Alasannya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:17 WIB
Skema Power Wheeling Tidak Masuk RUU Energi Terbarukan, Ini Alasannya
Skema Power Wheeling Bisa Bikin Tarif Listrik Naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Skema power wheeling pada RUU EBET tidak akan masuk pembahasan. Pasalnya, klausul tersebut sudah dua kali dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah dan Komisi VII DPR RI kini kembali membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), yang sempat tertunda.

Adapun salah satu penyebab penundaaan pembahasan RUU EBET itu adalah adanya perbedaan pendapat antar pihak terkait pasal power wheeling (sewa jaringan). Bahkan pasal tersebut sudah didrop pada awal 2023, namun dimunculkan lagi 3 bulan berikutnya, yang saat ini sudah dalam tahap perumusan dan sinkronisasi.

Sebagai informasi, power wheeling merupakan mekanisme yang mengizinkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik EBET sekaligus menjual secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN. Harga sewa penggunaan jaringan transmisi dan distribusi ditentukan oleh pemerintah.

"Mengizinkan IPP menjual listrik secara langsung kepada konsumen sesungguhnya merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi," jelas Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, Minggu (8/9/2024).

Dijelaskan Fahmy, pelanggaran terhadap konstitusi itu di antaranya: UU No.30/2009 tentang ketenagalistrikan, Keputusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

"Membuka akses power wheeling ke wilus baik wilus-PLN maupun wilus-non-PLN industri, justru akan menggerus pendapatan PLN lantaran 90% pendapatan PLN berasal dari pelanggan industri," tegas Fahmy.

Sementara itu, Mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki Firmandha Ibrahim menilai, pembahasan skema power wheeling pada RUU EBET sarat dengan kepentingan yang berisiko bertentangan dengan UUD 1945 karena membahayakan negara dan masyarakat.

“Klausul power wheeling sudah dua kali dibatalkan oleh MK, nah skarang ngapain pembahasannya masih masuk ke ranah yang sudah dinyatakan melanggar. Ngapain kita di situ,” tegas Riki, Minggu (8/9/2024).

Dalam pembahasan RUU tersebut, masih terdapat indikasi kuat yang memaksakan skema power wheeling masuk ke dalam RUU EBET.

“Ini bakal berisiko mengerek tarif dasar listrik dan memperbesar anggaran subsidi yang diberikan oleh negara,” kata Riki yang kini juga menjadi anggota Dewan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189245/ebt-oL2N_large.JPG
Penerapan Energi Terbarukan Jadi Solusi Sektor Industri di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182195/bioenergi-OjVe_large.jpg
RI Punya Harta Karun Bioenergi, Jadi Pilar Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180503/pembangkit_listrik-O3XM_large.jpg
RI Kembangkan BioCNG dari Limbah, Percepat Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179433/airlangga-qJna_large.jpg
Menko Airlangga: Pertemuan ke-3 AZEC Untungkan RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement