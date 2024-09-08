Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata Ada 5 Jenis Tiang Listrik di RI, Berikut Penjelasannya

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |22:07 WIB
Ternyata Ada 5 Jenis Tiang Listrik di RI, Berikut Penjelasannya
Mengenal Jenis-Jenis Tiang Listrik di Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mungkin ada yang menganggap semua tiang listrik itu sama. Padahal banyak jenis-jenis tiang listrik dengan fungsinya masing-masing.

Dalam dunia kelistrikan, tiang listrik memiliki peran penting dalam mendistribusikan energi dari pembangkit listrik ke konsumen. Berdasarkan tegangan listrik yang dialirkan, tiang-tiang ini dibedakan menjadi beberapa jenis.

Berikut adalah jenis-jenis tiang listrik yang perlu diketahui, dirangkum Okezone dari akun Instagram resmi Ditjen Ketenagalistrikan @infogatrik:

1. SUTTAS (Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah)

SUTTAS digunakan untuk menyalurkan arus listrik searah dengan kapasitas tegangan sebesar 250 kV dan 500 kV. Tiang listrik jenis ini umumnya digunakan pada jaringan listrik yang membutuhkan arus searah dengan kapasitas besar.

2. SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)

SUTET dirancang untuk menyalurkan listrik dengan tegangan ekstra tinggi, yakni sebesar 230 kV. Tiang ini biasanya digunakan dalam jaringan listrik antar daerah atau wilayah yang membutuhkan distribusi daya dalam jumlah besar.

3. SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)

SUTT berfungsi untuk mengalirkan listrik dengan tegangan berkisar antara 35 kV hingga 230 kV. Jenis ini digunakan dalam distribusi listrik untuk kawasan industri besar dan jaringan utama antar kota

Halaman:
1 2
