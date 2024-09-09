IHSG Dibuka Menguat, 233 Saham Hijau

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan awal pekan, Senin (9/9/2024). IHSG hari ini dibuka menguat di level 7.729.26.

Semenit berjalan IHSG masih tumbuh 0,18% di 7.735, mendekati level tertingginya. Sebanyak 233 saham menguat, 186 melemah, dan 550 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp938,7 miliar, dari net-volume 1,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks lain juga kompak di zona hijau seperti LQ45, JII, IDX30, hingga MNC36 dengan kisaran di bawah 1%.

Sektor indeks cukup merata saat bel pembukaan. Beberapa yang menguat meliputi konsumer siklikal, keuangan, energi, properti, bahan baku, industri, dan kesehatan. Sisanya berada di zona merah

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Chitose International Tbk (CINT) naik 14,14% di Rp218, PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) tumbuh 14,08% di Rp162, dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) menguat 13,86% di Rp115.

Sementara top losersnya meliputi PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) melemah 11,34% di Rp422, PT Sunter Lakeside Tbk (SNLK) merosot 7,32% di Rp570, dan PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) turun 6,78% di Rp220.

(Dani Jumadil Akhir)