HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Uji Level 7.800-7.824

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |08:32 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Uji Level 7.800-7.824
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) penguatan masih tertahan oleh fibo cluster.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, best case, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya menguji 7.800-7.824.

"Namun, apabila IHSG terkoreksi ke bawah 7.547 maka IHSG akan terkoreksi ke rentang 7.404-7.499," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (9/9/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.547. 7.560 dan resistance 7.754, 7.809.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BSDE - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.170-1.260

Target Price: 1.330, 1.425

Stoploss: below 1.070

