JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) penguatan masih tertahan oleh fibo cluster.
Analis MNC Sekuritas mengatakan, best case, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya menguji 7.800-7.824.
"Namun, apabila IHSG terkoreksi ke bawah 7.547 maka IHSG akan terkoreksi ke rentang 7.404-7.499," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (9/9/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.547. 7.560 dan resistance 7.754, 7.809.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
BSDE - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1.170-1.260
Target Price: 1.330, 1.425
Stoploss: below 1.070