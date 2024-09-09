Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Uji Level 7.800-7.824

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) penguatan masih tertahan oleh fibo cluster.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, best case, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya menguji 7.800-7.824.

"Namun, apabila IHSG terkoreksi ke bawah 7.547 maka IHSG akan terkoreksi ke rentang 7.404-7.499," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (9/9/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.547. 7.560 dan resistance 7.754, 7.809.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BSDE - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.170-1.260

Target Price: 1.330, 1.425

Stoploss: below 1.070