HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |08:23 WIB
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Senin (9/9/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG diperkirakan dapat menembus di atas 7.756, melanjutkan kenaikannya menuju 7.828 apabila IHSG tetap di atas 7.673 sebagai support minor.

“Namun, adanya penembusan di bawah 7.673 akan membuka jalan bagi IHSG untuk menguji kembali support 7.547,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun level support IHSG berada di 7.547, 7.460, 7.417 dan 7.329. Sementara level resistennya di 7.756, 7.828 dan 7.904.

Ivan merekomendasikan trading buy pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp3.400-Rp3.450 dengan target harga terdekat di Rp3.680. ADRO kemungkinan akan melanjutkan fase uptrend menuju target berikutnya di level Rp3.680 selama harga masih di atas support Rp3.400.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) dengan target harga terdekat di Rp3.080. ARTO berada di atas support fraktal Rp2.680, di mana penembusan di bawahnya akan membuka peluang koreksi menuju Rp2.500.

“Namun, jika tetap di atas Rp2.680, ARTO kemungkinan akan melanjutkan tren naik sebelumnya menuju Rp3.230,” ujar Ivan.

Halaman:
1 2
